بسام راضي: زيادة البدل 75% يشمل المستشفيات الجامعية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس السيسي الذي عقده اليوم، يأتي في إطار المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة من قبل رئيس الجمهورية للوضع الخاص لمكافحة فيروس كورونا المستجد، داخل وخارج مصر وفي القارة الأفريقية والعالم كله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "نشرة التاسعة"، على القناة الأولى، أن الاجتماع اليوم كان مخصصًا بشكل مركز على متابعة الموقف على مستوى الدولة، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومجمل التداعيات في هذا الصدد.

وتابع أن الاجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين: "كان هناك تقدير كبير من رئيس الجمهورية لمجهود القطاع الطبي في مصر تجاه الرسالة النبية التي يؤدونها بجهد وكفاءة عالية".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه برفع بدل المهن الطبية للعاملين في هذا القطاع بنسبة 75%، ليشمل جميع العاملين في القطاع، بما فيهم العاملين في المستشفيات الجامعية، بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، كما وجه بإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية لكي يكون مساندًأ لهم في أي عدوى قد يتعرضون لها.