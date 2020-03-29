فرار عدد من معتقلي داعش الإرهابي من سجن الغويران في الحسكة

فر عدد من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من سجن الغويران في الحسكة شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

واندلع عصيان في وقت سابق اليوم، في أكبر سجون معتقلي تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة الغويران في الحسكة.

وكانت القوات الأمريكية أخلت في وقت سابق، قاعدتها في خراب الجير الواقعة في منطقة المالكية بالقرب من الحدود السورية العراقية التركية، بعد نحو 6 أشهر من تواجدها في القاعدة شمال شرق الحسكة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت مصادر أهلية في المنطقة لوكالة الأنباء السورية في الحسكة، إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة خراب الجير بدأت بإخلاء القاعدة بشكل نهائي اليوم، حيث خرجت نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات، واتجهت إلى قرية السويدية القريبة من معبر الوليد غير الشرعي تمهيدا للانسحاب باتجاه الأراضي العراقية.