محيي الدين: سنتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية إذا اتخذنا تدابير لازمة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن العالم يعاني من مشكلة اقتصادية أعلن عنها صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "الصندوق أعلن أن العالم دخل في مرحلة هبوط وينتظر الإعلان الرسمي عن هذا الهبوط، وكل مؤسسة هتاخد وقتها لحد كل واحد ميعلن من جهته".

وتابع: "انخفاض النمو دا أقل حاجة وممكن نعيش فيها عادي والأخطر هو الركود والأخطر منهما معا هو الكساد".

وعن الركود أوضح أن الركود شبيه بالوضع الاقتصادي عام 2008 والجميع عانى منه، و"ممكن نتجاوز هذا الأمر لو أخدنا التدابير اللازمة، والأهم إننا نخرج منه ونتعافى".

وأوضح: "لو تابعت قرارات الـG20 وضخها 5 تريليونات دولار في اقتصادهم وهم يمثلون في الأصل 85% من الاقتصاد العالمي،" مشيرا إلى أن الـ5 تريليونات دولار يمثلون أكثر من 6% من الاقتصاد العالمي، و"من الممكن الناس تستفيد منها لكن الوضع اللي بنشوفه النهاردة سواء بتعطيل حركة السفر والتجارة بيخلي الاتفادة منها عالميا أقل".