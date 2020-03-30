مصرية متزوجة من إيطالي: المستشفيات مفيهاش مكان.. ساعدونا نرجع بلدنا

ساعات رعب لاينتهي ليل ونهار من مجهول ينتظرهم لا يعرفون مصيرهم، أسرة المستشفيات امتلأت بالمرضى، وباتت فرص تلقي العلاج داخلها لأي مريض جديد شبه معدومة، "عايزين نرجع بلدنا وسط أهلنا، لو حد فينا تعب مش هيلاقي مكان يتعالج فيه، في ناس الأكل عندهم قرب يخلص هنا مين هيساعدهم"، تقول إلهام سرحان، مصرية متزوجة من إيطالي ومقيمة هناك منذ 10 سنوات لـ"الوطن" في بداية حديثها عن الوضع الحالي في البلد التي تفشى فيها فيروس كورونا وحصد أرواح الآلاف من أهلها.

مع بداية ظهور أزمة فيروس كورونا في إيطاليا اختارت إلهام البقاء لمدة 20 يوما، في انتظار مرور فترة حضانة المرض كاملة للتأكد من عدم إصابتهم، "انتظرنا عشان مننزلش مصر ونكون سبب في نقل العدوى لحد واتأكدنا من عدم إصابتنا"، لافتة إلى عدم تمكنهم من العودة في الوقت الحالي بعد وقف حركة الطيران في مصر.

إلهام: في ناس الأكل عندهم قرب يخلص في البيت ومش قادرين يطلبوا مساعدات من الحكومة

250 مصريا ينتظرون العودة إلى بلدهم هربا من جحيم الوضع الحالي في إيطاليا، أوضاعهم صعبة وصفتها إلهام بقولها، "في أسر أوضاعها صعبة، بيكونوا 5 أفراد في شقة صغيرة مفيهاش بلكونة للتهوية وفي ناس الأكل عندهم قرب يخلص في البيت ومش قادرين يطلبوا مساعدات من الحكومة".

"جوزي قالي خدي ابنك وانزلي لأهلك خايف علينا من الوضع هنا"، استكملت المصرية المقيمة في مدينة أنكونا الإيطالية وصفها لأوضاع المصريين الراغبين في العودة إلى مصر، "المستشفيات مبقتش قادرة تستقبل حالات جديدة لو تعبنا مش هنلاقي مكان نتعالج وفي واحدة عندها ورم حميد محتاجة عملية ضروري مش قادرة تتعالج هنا".