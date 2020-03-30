وزيرة التضامن تكشف آلياتها لتخفيف تكدس أصحاب المعاشات على مكاتب البريد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تُشجع أصحاب المعاشات الآن على تدوين بياناتهم المعلوماتية فيما يخص أرقام الهواتف النقالة وفتح حسابات بنكية في إطار خطة الدولة في التوسع للشمول المالي حتى يتم تحويل معاشاتهم في الفترة القادمة على حسابات البنوك تخفيفاً لعملية التكدس في فروع مكاتب البريد.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه سيتم التنسيق الآن مع البنك المركزي في إطار رغبة الدولة في التحول الرقمي وبدأناها في بورسعيد وتخطط لتوسع ليس فقط على صعيد المعاشات لكن في كافة الخدمات الاخرى مثل تكافل وكرامة وغيرها لأنها تشجع الدولة في التحول الرقمي بشكل عام.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الظروف الاقتصادية الحالية جعلت الوزارة تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لتكون مظلة للشريحة الأكبر التي تضررت من أزمة كورونا العالمية متوقعة زيادة في عدد معاشات تكافل وكرامة بإجمالي يزيد عن 100 ألف أسرة بالإضافة لدعم الجمعيات الأهلية التي تقوم الآن عبر التنسيق معنا بصرف إعانات شهرية.