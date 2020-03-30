الفقي: الاقتصاد العالمي يخسر 4 تريليونات دولار في 5 أسابيع بسبب كورونا

تحدث الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وقال الفقي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن خسائر الاقتصاد العالمي بلغت 4 ترليون دولار في 5 أسابيع فقط مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يمثل 5% من قيمة إجمالي الاقتصاد العالمي.

وأكد الفقي أن عددا كبيرا من دول العالم تحمل الخسائر الاقتصادية في سبيل الحفاظ على الإنسان الذي لن يُعوض وأن الإجراءات التي أثرت على الاقتصاد وتقييد حركة البشر تهدف لوقف تفشي الفيروس على مستوى العالم.

وشدد الفقي على تأثر قطاعات النقل والطيران والسياحة بأضرار شديدة مشيرًا أن السياحة العالمية فقدت 2.5 مليار دولار كخسائر بسبب كورونا.

وأشاد الفقي بما تم الاتفاق على ضخه من سيولة على مستوى العالم مشيرة على أن الكونجرس وافق على صرف 2 ترليون دولار وأن ألمانيا ستضخ 870 مليار دولار واليابان ربع ترليون دولار مشيرًا أن المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد والمؤسسات الأوربية ستضخ 5 ترليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي.