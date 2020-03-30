القباج تكشف تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية يوليو

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث ذكرت أن الوزارة ستبدأ في الصرف في بداية يوليو المقبل وفقاً للقانون الذي قدمناه لمجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي وتمت الموافقة عليه في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة إنفاذ القرار.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن إجراءات القرار سوف تنتهي في غضون شهر ونصف بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون وستضم لموازنة العام المالي الجديد، موضحة أن آليات الصرف يتم دراستها الآن.

وتابعت: "الصرف سيكون اعتبارا من يوليو بإجمالي عدد من المواطنين 2.4 مليون مواطن بمبلغ يقدر بنحو رصيد متجمد يبلغ 27.6 مليار جنيه عن سنوات سابقة و7 مليار أخرى تكلفة كل سنة قادمة. بما يساوي 34.7 مليار جنيه تقريباً"، مؤكدة أن آلية الصرف ستكون بشكل محدد بما يحافظ على السيولة المتاحة لدى التأمينات خاصة أن مواعيد الصرف المتوقعة تتزامن مع صرف العلاوة الدورية البالغة 14% بالإضافة للزيادة المعتادة وبالتالي ندرس صرفها على مدار أربعة أشهر بداية العام المالي في يوليو 2020-2021.

وتابعت: "أعد المواطنين أن كافة المستحقات ستصل لهم كاملة، هذه الزيادات ستنعكس في مستوى معيشة هذه الشريحة".