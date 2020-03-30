صبحي: نعمل على إعادة الرياضيين المصريين من الولايات المتحدة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يجري العمل في الوقت الحالي على إعادة الرياضيين المصريين المتواجدين في الولايات المتحدة والذين كانوا يعدون أنفسهم للأولمبياد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، "كان فيه رياضيين مصريين في أمريكا في منح تدريبيه لفترة لاستعداد للأولمبياد، واجتمعت مع اللجنة الأولمبية واتحاد السباحة وعرفنا إنه فيه 24 لاعبا وبعض المرافقين معاهم في الولايات المتحدة".

وتابع: "جبنا بيانات الجميع وتواصلنا مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أمريكا، وفيه تواصل مع كل رياضينا بشكل كبير، وتواصلنا مع وزارة الطيران وحاليا بيحصل تجميع ليهم وتوفير طائرة لنقلهم".

واستطرد: "بالنسبة للأولمبياد كان لازم نشتغل على كل الاحتمالات لكن فضلنا لحد التأجيل الرسمي نعمل على إعداد اللاعبين ودا من خلال الاجتماعات اللي تمت تليفونيا وبالفيديو".

وأوضح أنه لم يتم تحديد الفترة التي ستلعب فيها الأولمبياد بالضبط لكنه يتوقع أنها ستكون بين إبريل وسبتمبر، و"كنا عاملين استعدادت قوية جدا، وعندنا 93 لاعبا تأهلوا وكنا ماشيين ببرامجهم من خلال الوزارة مع اللجنة الأولمبية والرعاة، لكن التوقف هيخلينا نشتغل معاهم من جديد".