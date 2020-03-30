البنك المركزي: زيادة سيولة النقد بالبنوك حالة نادرة ونطالبهم بتوظيفها

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك الزراعي أجل ديون المزارعين ولغى العديد من الديون عن المزارعين، وفروعه منتشرة بالأرياف، كاشفا أنه جرى إلغاء العمولات على كروت المعاشات وتحملتها الدولة.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن مصر كان عجزها وصل 17% بدون الدعم العربي، واليوم عجز الموازنة 6.5% "ده حلم".

واستكمل عامر أنه من الوارد انخفاض الدولار أمام الجنيه، مشيرا لكثرة التغيرات في الاقتصاد العالمي، "إحنا عندنا سيولة نقدية زيادة في البنوك وبنتخانق مع البنوك وبنقول ياجماعة وظفوا السيولة دي ودي حالة نادرة من ضمن الدول الناشئة".

وتابع عامر: "إحنا بنآخد احتياطنا علشان الأزمة دي لو طولت برة منعرفش هيحصل إيه".