رئيس "شباب مصر في فرنسا" يروي تفاصيل عودة المصريين العالقين إلى وطنهم

قال سامح أبو زيد، رئيس جمعية شباب مصر في فرنسا، إن الحكومة المصرية أقلت عالقين في فرنسا في طائرة الساعة السابعة أمس السبت، من مطار شارل ديجول، إلى الأراضي المصرية.

وأضاف أبو زيد لـ"الوطن": "من بين المصريين العالقين طلبة يدرسون في فرنسا، وظروفهم أصبحت صعبة للغاية، وهناك ضغط كبير من عائلاتهم للعودة إلى مصر، ونظرا لتعليق رحلات الطيران فاضطروا للبقاء في فرنسا، إضافة إلى أن هناك أعداد هائلة من المصريين المقيمين في فرنسا غير العالقين يريدون العودة مرة أخرى إلى مصر لتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذي تعتبر فرنسا من الدول الأوروبية التي أصيب بها أعداد كبيرة، مقارنة بدول أخرى، لذا فالسفارة المصرية في باريس تجد طلبات كثيرة من المصريين سواء العالقين أو المقيمين أو الذين سافروا لفرنسا بفيزا سياحية أو للعلاج ويريدون العودة قبل انتهائها، ما يشكل ضغطا كبيرا على السفارة والقنصلية".

وتابع أبو زيد: "سوف تقلع طائرة من فرنسا وتتجه إلى مصر يوم 31 من الشهر الجاري، لنقل المزيد من المصريين العالقين بفرنسا، ممن سجلوا بياناتهم في السفارة المصرية بباريس".

واختتم أبو زيد حديثه لـ"الوطن": "الصعوبات التي تواجه المصريين العالقين في فرنسا حاليا تتمثل في أن الفنادق بدأت تلغي الحجر وتغلق أبوابها ولا يوجد أماكن لهم للذهاب إليها، وهناك من أوشكت الأموال التي معه على النفاد، وصعوبة الحصول على الطعام، ولهذا فيوجد مقيمون فضلوا الرجوع إلى مصر على الإقامة في فرنسا، لا سيما بعد ضغط الأهل ودورنا هنا الوقوف بجانب أي مصري يمر بمصاعب أو أزمات في فرنسا ونناشد من يحملون إقامات البقاء في فرنسا لعدم نقل الفيروس حال حمله له وإصابة أي من أقاربه أو أصدقائه في مصر".