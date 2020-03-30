رئيس "صحة النواب" يكشف قيمة بدل المهن الطبية: 700 جنيه للطبيب البشري

وجَّه الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للطواقم الطبيبة لمجهودهم الكبير في مواجهة فيروس كورونا.

وقال العماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر بعض القرارات الخاصة بالكادرات الطبية مثل زيادة بدل المهن الطبية.

وأوضح العماري أن القانون حدد بدل المهن الطبية يصل لـ700 جنيه للأطباء البشريين و500 جنيه للصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي و450 جنيها لأخصائيي التمريض و400 جنيه لفنيي التمريض، معتبرًا أن تقدير الرئيس لهم تقديرا معنويا نظرًا لدورهم كخط الدفاع الأول ضد الأوبئة.