هروب 12 إرهابيا بتنظيم داعش من سجن الحسكة شمال سوريا

اندلعت قبل ساعات قليل، حالة من التمرد والعصيان داخل سجن الصناعة بحي غويران بمحافظة الحسكة السورية الذي يضم بداخله عناصر تنظيم داعش المعتقلين، وتمكن عناصر داعش من كسر أحد أبواب السجون الحديدية وإحداث فتحة في جدار السجن، وجرت محاولة هروب جماعية، لكن قوات الأمن تصدت لمحاولة الهروب الجماعية، إلا أن بعض منهم تمكن من الهرب وسقط آخرين مصابين، بينما لا تزال الأوضاع مرتبكة داخل السجن حتى الآن.

وأفاد مصدر بالسجن لـ"الوطن"، أن عدد من تمكنوا من الهرب حوالي 12 داعشيا بينهم أجانب، بينما أصيب 8 آخرين بطلقات نارية خلال محاولة السيطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الحسكة، لتلقى العلاج، وأن قوات الأمن وحرس السجون انتشروا فى دوريات أمنية لإلقاء القبض على الهاربين، مشيراً إلى أن عمليات الرصد حددت توجه قسم من الدواعش الفارين من سجن الحسكة باتجاه منطقة الشدادى جنوب محافظة الحسكة، وأنه جارى تتبعهم لإلقاء القبض عليهم، ويجرى تضييق الخناق بفرض سيطرات وكردونات أمنية على الطرق، وعمليات بحث ميدانية

وقال مسؤول بالسجن لـ"الوطن": إن الدواعش تمردوا من خلال إثارة المشاكل برفضهم استلام البطانيات والصابون، وطالبوا بمنظمة إنسانية، ثم كتبوا بالصابون على البطانيات، إنهم يريدون منظمات ولجان حقوقية ليظهروا أن تمردهم هو سلمى وبعدها بدقائق هاجموا وكسروا كاميرا فى السجن وكسروا أبواب السجن وسيطروا على كل عنابر السجن وأرادوا جميعهم الفرار، وأنه حتى الآن لا يزالون يسيطرون على أجزاء من السجن فى الداخل.

يذكر أن سجن الصناعة بالحسكة، معتقل به أكثر من 3 آلاف داعشى من 50 جنسية.