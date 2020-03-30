الحاجة أم محمد تغيرت حياتها مع "مستورة": عندي مشروع "علافة" متكامل

قالت الحاجة أم محمد إحدى السيدات المستفيدات من مبادرة "مستورة"، إنها تمتلك مشروع علافة خاص بوالدها وكان به أشياء بسيطة، لكن الآن يوجد به جميع الأشياء بعد عمل قرض من مبادرة مستورة.

وأضافت أم محمد، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد يونس، في برنامج أتوبيس السعادة، على فضائية Dmc، أنها تعرفت على مبادرة مستورة من خلال الناس وتقدمت لهم من خلال جمعية مستورة التي وصلتها ببنك ناصر الاجتماعي وأخذت قرضا بقيمة 20 ألف جنيه.

مبادرة مستورة انطلقت من وزارة التضامن الاجتماعي عام 2017 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المرأة المعيلة بتمويل بنك ناصر الاجتماعي وصندوق "تحيا مصر"، لمساعدتهن بأن يصبحن عناصر فاعلة في المجتمع، فهن أمهات بسيطات، إما أرامل أو يساعدن أزواجهن، أفنين سنوات حياتهن من أجل أسرهن، لتوفير حياة كريمة دون الحاجة للمساعدات.