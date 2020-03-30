إيناس عز الدين: تشابه اسمي مع مطربة "آراب أيدول" وراء شائعة إصابتي بـ كورونا

نفت الفنانة إيناس عز الدين ما تردد بشأن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة أن تشابه اسمها مع اسم مطربة "أراب آيدول" التي تحمل الاسم نفسه وراء تداول هذه الشائعة على نطاق واسع.

وقالت إيناس، لـ"الوطن"، إنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، وموجودة في منزلها مع أولادها، حيث تتبع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مضيفة أنها فوجئت باتصالات هاتفية من داخل مصر وخارجها للاطمئنان على صحتها.

وأعربت عن أمنياتها بشفاء المطربة إيناس عز الدين وأن تتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

يذكر أن المطربة إيناس عز الدين قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".