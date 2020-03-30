فرنسا تنتقد الصين وروسيا: لا تستخدموا أزمة كورونا في أغراض دعائية

اتهمت فرنسا، دولتي الصين وروسيا، بمحاولة استغلال المساعدات التي يرسلانها إلى الدول التي تعاني من انتشار كورونا لأغراض دعائية.

وقالت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، إنه لا يجب على روسيا والصين استخدام المساعدة التي يرسلانها لمواجهة فيروس كورونا واستغلالها لغايات دعائية، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأكدت دو مونشالان، أن التضامن لا يجب أن يستخدم كأداة على الإطلاق، متابعة: "من السهل أحيانا استغلال ما يحدث للقيام بالدعاية، وإظهار صورة جميلة".

واختتمت الوزيرة حديثها موضحة: "أنا أتحدث عن الصين وروسيا".