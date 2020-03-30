أرملة جورج سيدهم عن تشييع جثمانه: روحه كانت بترفرف في الكنيسة

قالت الدكتورة ليندا مكرم، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، إن الراحل جاءت له رسائل وبرقيات من مختلف بلدان العالم ومن شخصيات تعرفها ولا تعرفها، "لم أشعر أنني كنت في جنازة زوجي اليوم أثناء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بل كان يوم عرس له".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "روح جورج كانت بترفرف في الكنيسة اليوم"، موضحة أنها التزمت بقواعد الكنيسة في عدد المشاركين في الجنازة.

وتابعت: "جمهورية مصر العربية كلها كانت على أتم استعداد أن تأتي في الجنازة، أنا مش عارفة إيه موجه الحب الشديد للراحل جورج سيدهم دي".