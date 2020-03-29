أرملة جورج سيدهم: الابتسامة كانت مرسومة على وجهه دائما

تحدثت الدكتورة ليندا مكرم، أرملة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، عن الجانب الإنساني في حياته، حيث ذكرت أن جورج كان يملك ابتسامه كبيرة، "نعمة من عند الله، هالة كدة ديما مرسومة على وجهه وديما بشوش".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنها عندما كانت مصاحبة له في لندن في رحلة علاجه، "الممرضات كانوا يسألونه دائماً عن سر هذه الابتسامة الدائمة على وجهه رغم مرضه".

يذكر أن الفنان جورج سيدهم، توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 82 عاما، وكانت أكدت إدارة مستشفى الحياة بمدينة نصر، أن الفنان القدير جورج سيدهم فارق الحياة بعد دخوله العناية المركزة بها.