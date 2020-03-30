الصين على أبواب موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا

تخشى السلطات الصينية دخول جمهورية الصين في موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد، بعدما بدأت أعداد المصابين في التزايد رغم السيطرة على الوضع مسبقًا.

وقال مي فنج المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن تزايد أعداد الإصابات الوافدة من الخارج بالفيروس، أثار احتمال تعرض البلاد لموجة ثانية من تفش المرض كالموجة الأولى.

وأكد فنج، أن تخفيف قيود التنقل الذي حدث داخل البلاد، سيؤدي أيضًا إلى لزيادة المخاطر في الداخل، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأوضح المتحدث، أن الصين سجلت 693 حالة إصابة قادمة من الخارج، ما يشير إلى إمكانية أن يتسبب الوافدين من الخارج في كارثة جديدة بالصين.وأضاف: "لا تزال العاصمة بكين تتحمل القدر الأكبر من المخاطر".

وكانت الصين سجلت منذ ساعات 31 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 3304 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات 81470.