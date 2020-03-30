بعد اشتباه بـ كورونا.. مدافع الإسماعيلي: مراتي قالتلي روح عند والدتك

سرد اللاعب محمد مجدي، مدافع نادي الإسماعيلي، عن موقف كوميدي تعرض له من زوجته عقب اشتباه إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على شاشة "القاهرة والناس".

حيث ذكر اللاعب ، أنه استيقظ منذ يومين ووجد درجة حرارته مرتفعة ووصلت إلى 39.5 درجة مئوية ولا يستطيع خفضها، بالإضافة إلى سعال ورعشة وبناء عليه ذهب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن المستشفى طلبت منه بعض التحاليل والإشاعات وأصيبوا بالقلق بعد ظهور النتائج مما اضطرهم إلى عزله بغرفة بمفرده، مؤكدا أنه عاش ساعتين صعبتين للغاية لحين ظهور النتيجة التي تبينت سلبياتها وعدم إصابته بالفيروس.

وتابع: "بعد خروجي من المستشفى مروحتش بيتي وبصراحة مراتي قالتلى روح عند والدتك عشان أنا ابنى لسه صغير"؛ وسخر قائلا "مراتي كانت ممكن تديني الكارت الأحمر على طول"، وأوضح أنه وزوجته ينتظران مولودا جديدا خلال أيام لذلك قرر الابتعاد عنهم هذه الفترة خلال فترة النقاهة خاصة وأن درجة حرارته ما زالت غير مستقرة.