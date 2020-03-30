خبير: قرارت "المركزي" الأخيرة تساعد على التحول للاقتصاد الرقمي

قال محمد نجم المحلل الاقتصادي، إنّ قرارت محافظ البنك المركزي الأخيرة تصب في صالح الاقتصاد المصري، وتغيّر ثقافة التعاملات الاقتصادية والمالية من الكاش للتعاملات الرقمية والإلكترونية، وهو ما كنا نسعى إليه مؤخرا.

وأضاف نجم، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ السوق المصري به 540 مليار جنيه خارج الجهاز المصرفي، وغير معروفة المصدر، ولا نعلم ماذا يحدث من هذا الأموال، إذا كان غسيل أموال أم تمويل إرهاب، والقرارات الجديدة الخاصة بتحديد السحب من البنوك، تضع حدا لتنقلات الأموال.

وأكد أنّ قرارات محافظ البنك المركزي ستعمل على تخفيف الأعباء على المستثمرين، ما يساعدهم على تحمل هذا الأزمة دون الكثير من الخسائر.

وتابع نجم، أنّ قرار دخول البنك المركزي للبورصة بـ20 مليار جنية، جاء بعد انسحاب عدد من المستثمرين الأجانب، وتدخل البنك المركزي جاء لإنقاذ البورصة وتحسين أدائها، موضحا أنّ قرار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر ليس سهلا، إذ تبلغ قيمة القروض 1.8 تريليون جنيه.

ولفت إلى سحب 30 مليار جنيه خلال الثلاث أسابيع الماضية، دون أسباب واضحة.