المغرب يعلن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا لـ516 حالة وشفاء 13

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 516 حالة، بعد تسجيل 37 حالة جديدة، ثبت إصابتها بحسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.

وبحسب بيان للوزارة، نشر اليوم، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 516 بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس 27، وعدد حالات الشفاء 13، وجرى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ووصل عدد قتلى الفيروس إلى 27 شخصا.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية لاحتواء انتشار وباء كورونا.