محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ونسب التنفيذ للمشروعات في قطاعات الأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، التي تحدث في 60 قرية ومركزا بالمحافظة الأكثر احتياجًا.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومحمود شامخ مدير إدارة شؤون المديريات، والمهندسة فيفي مدير مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، والمهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، وممثلي مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا، والوقوف على معدلات التنفيذ لنهو الأعمال في مواعيدها وتذليل كافة العقبات لنهو جميع المشروعات بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية؛ لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري فضلا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا ضروة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية واستمرارية المشروعات بها سعيًا من جانب الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.