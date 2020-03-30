سامي مغاوري يستأنف تصوير "قوت القلوب" بعد انتهاء إجازة كورونا

قال الفنان سامي مغاوري، إنه سيستأنف تصوير مشاهده في مسلسل "قوت القلوب"، اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، وذلك بعد حصول فريق العمل على إجازة قصيرة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "مغاوري" لـ"الوطن"، أن فريق العمل سيتبع جميع الإجراءات الوقائية، من خلال استخدام الكحول، بالإضافة إلى تطهير مواقع التصوير طوال الوقت، مُعربًا عن أمنياته بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكي كل من الفنانين خالد زكي، سامي مغاوري، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، وإفرام محمد، وآخرون، من إخراج مجدي أبو عميرة.