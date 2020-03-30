"الكويت" تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 266 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر اليومي الـ26، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية، إن الحالات الجديدة تضمنت حالتين مرتبطتين بالسفر للخارج، إحداهما لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، والأخرى إلى مواطنة سعودية مرتبطة بالسفر إلى بلادها.

وتابع بأن الحالات الـ9 الأخرى جميعها من المخالطين، وتضمنت حالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا، و7 حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات ثبتت إصابتها من ذات الجنسية، فضلا عن حالة لمقيم من الجنسية الهندية لا تزال تحت قيد التقصي الوبائي.

وأضاف السند أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، بلغت 13 حالة منها 3 حالات في وضع حرج، و10 حالات مستقرة، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن 911 شخصا، أنهوا فترة الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لهم، بعد القيام بجميع الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة؛ حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.