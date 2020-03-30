محافظ المنيا يبحث مع رجال الأعمال سبل دعم العمالة غير المنتظمة

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مع رجال الأعمال والصناعة بالمحافظة، سبل دعم ومسانده العمالة الغير منتظمة والسعي إلي تقديم الدعم والمقترحات لمساعدة تلك العمالة، والعمل على صرف المساعدات العاجلة بالتنسيق مع مديريتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وقال المحافظ إن موقف العمالة الغير منتظمة داخل المحافظة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتقديم كافة أشكال الدعم وخاصة في تلك الفترة الراهنة، موكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

واستعرض المحافظ، المقترحات المقدمة من رجال الأعمال وطرق المساعدات المقدمة سواء عن طريق إنشاء صندوق للمساهمة في تقديم الدعم الكامل للعمالة، بالإضافة للتنسيق مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعي لتعظيم الاستفادة من المساهمات المقدمة.

وطالب المحافظ، من وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة بسرعة حصر العمالة الغير منتظمة بالمحافظة، من خلال قواعد البيانات بالمديرية مع استقبال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتحديد الفئات المستحقة للحصول على الدعم المقدم من الدولة.

وناشد المحافظ، المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بسرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم، مشيرا إلى أن الدولة تساهم بشكل كبير في تقديم كافة سبل الدعم وصرف المنح العاجلة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل العمالة الغير منتظمة والتي تأثرت بإجراءات مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.