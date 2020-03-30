ضبط 873 ألف كمامة في مصنع بكرداسة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 916 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مصنع دون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة لقيامه بتصنيع 837200 قطعة "كمامة جوانتي – غطاء رأس للعمليات – كيس مخدة طبي" منتج نهائي دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و15000 قطعة مشرط طبي منتهي الصلاحية غير صالح للاستخدام، و4050 جهاز إلكترود للقلب دون مستندات مجهول المصدر، و2.250 طن شريط مستلزمات إنتاج الكمامات دون مستندات مجهولة المصدر، و31 رول أقمشة مختلفة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، و22 ماكينة خياطة أدوات إنتاج، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .

كما ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 133140 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جوانتي – جهاز قياس حرارة" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتي – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وفي القليوبية، ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لحيازته 7200 عبوة "زيت طعام" منتج نهائس معبأ داخل تنكات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتهم داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة، وكمية قدرها 6 أطنان زيت طعام خام معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها 8 أطنان سكر حر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.