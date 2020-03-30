"إدارة الأزمات" تستعرض إجراءات مجابهة تداعيات كورونا على السياحة

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد علي القطاع السياحي.

واستعرض الاجتماع عددًا من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها عمليات التعقيم والتطهير التي شهدتها العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الأقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ ،وغيرها من المدن السياحية.

كما استعرض الاجتماع أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف والمواقع الأثرية، إضافة إلي البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية، بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة و السكان.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق، مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للرقابة والتفتيش علي عمليات التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها، والتأكد من أنها تتم وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة والسكان.

وقررت اللجنة، أنه في حال تقاعس أي من هذه الفنادق عن أعمال التطهير، ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها.

كما قررت اللجنة متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، على أن تقوم نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم إلى بلادهم.

وفي حالة رغبة أي سائح في الاستمرار و البقاء في مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم، و لكن شريطة التأكد من سلامتهم صحيًا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من أنهم غير حاملين للفيروس.

ووجهت اللجنة خلال الاجتماع جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة، بالتنسيق فيما بينها وبين غرف المنشآت الفندقية والسياحية والمحافظات، لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت اللجنة بالتنسيق مع غرف المنشآت الفندقية والسياحية ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع، مع عدم تسريحهم وحصولهم علي جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة والبنك المركزي.

وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة انعقادها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة وتدارك أية مشكلة قد تطرأ على الساحة.