فرق طبية على مدخل شمال سيناء الغربى لرصد حاملي فيروس كورونا

تقوم فرق طبية مشكلة من مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، بالكشف على العابرين إلى مدن المحافظة من المدخل الغربي القادم من اتجاه محافظات القناة، وهي الإسماعيلية بما فيها مدينة القنطرة، وبورسعيد والطريق القادم من بورفؤاد الناحية الغربية للقناة بأول طريق بالوظة، وذلك ضمن إجراءات مجاهبة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء، إن الفرق الطبية تتواجد على مدخل المحافظة الرئيسي، وهى نقطة مرور بالوظة على بوابة المحافظة الغربية التى تربط المحافظة بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، ويتواجد فيها فريق طبي من إدارة بئر العبد الصحية، وفريق ثاني تابع لإدارة نخل الصحية يتواجد على بوابة المحافظة التى تربط المحافظة بجنوب سيناء.

وقال إن مهمة الفريق إجراء فحص طبي للمسافرين، وفى حال الاشتباه بأي حالة يتم اتخاذ اللازم طبيًا من إجراءات العزل، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة حتى اليوم.

وأشار إلى أنه يتم تسجيل أسماء وبيانات كل شخص يدخل المحافظة لأول مرة، وإخطار الجهة الصحية القريبة من منزله، ليتم مراجعتها له طبيًا خوفًا من حمله لفيروس كورونا.

وكان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أعلن اليوم أن شمال سيناء خالية تمامًا من فيروس كورونا، بفضل الاحتياطات الكبيرة والمنظمة التى تقوم بها الفرق الطبية بمساعدة الهيئات والجمعيات والنشطاء فى تعقيم الأماكن والطرقات، وقيام قوات الشرطة بتطبيق حالة الحظر بشكل دقيق واللتزام الأهالي به.