إعلام القليوبية: "الإخوان" تستغل كورونا لإحباط المصريين بالشائعات

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات في بيان اليوم الإثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين ترغب في إحداث إرباك للدولة، عبر التشكيك في القدرات التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب لتضليل الرأي العام وإشاعة الإحباط واليأس في نفوس المصريين.

ونفى مدير عام إعلام القليوبية، ما يتردد من أخبار كاذبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات المعادية لمصر، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا بمحافظة القليوبية، والذين لا يتجاوز عددهم 18 حالة.

وأضاف عرفة أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تستطع تنفيذ مخططها بالإرهاب والعنف، وبالتالي فهي تلجأ لوسائل أخرى لتحقيق أهدافها، منها استغلال الأزمات ونشر الشائعات واستغلال أي شيء لا يتصوره عقل لتحقيق أهدافها البغيضة.