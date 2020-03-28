إعلام القليوبية ينشر الإرشادات عند العودة إلى المنزل لتجنب كورونا

في إطار اهتمام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، بتنمية وعي المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، نشرت الصفحات الرسمية لمراكز الإعلام ومراكز النيل ببنها وشبرا الخيمة، مجموعة من التعليمات التي ينبغي تنفيذها عند العودة إلى المنزل لتجنب عدوى انتقال فيروس كورونا.

وأكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، في بيان إعلامى اليوم السبت، أن هذه التنويهات تقوم بها مراكز الإعلام كأحد آليات العمل نظرا لتوقف الندوات التثقيفية واللقاءات الجماهيرية لمنع انتشار كورونا.

وتضمنت التوجيهات عدة نصائح قبل الدخول إلى المنزل، أهمها.

خلع الحذاء خارج المنزل.

نزع الثياب وغسلها جيدا بمفردها عند درجة حرارة 60/70 درجة مئوية.

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة من 20 / 30 ثانية.

غسل الوجه جيدا بالماء والصابون.

التخلص من القفازات والكمامات بطريقة آمنة.

كما نصحت الإدارة بترك الأكياس الشرائية لفترة ثم إعادة ترتيبها مع الاستمرار في غسل اليدين.

اغسل المعلبات والمنتجات جيدا بالماء والصابون.

اغسل الخضراوات بماء وخل وتجفيفها جيدا، مع الاستمرار في مسح الأسطح وتعقيمها.

تنظيف وتعقيم أسطح الهواتف المحمولة باستمرار.

وأشاد مدير عام إعلام القليوبية بتعاون المواطنين مع رجال الشرطة في تنفيذ ساعات حظر التجوال وغلق المحلات والكافيهات والالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا في الضرورة من أجل التصدي لفيروس كورونا طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.