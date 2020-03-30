مرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة استغلت أزمة كورونا لترويج الشائعات

قال الدكتور حمادة شعبان، المشرف العام على وحدة اللغة التركية بمرصد الأزهر، إنّ بعض التنظيمات الإرهابية والمتطرفة استغلت أزمة فيروس كورونا، وأعطت تعليمات لإعطائها بنشر الشائعات عن الفيروس في جميع الدول، وإثارة الفزع بين المواطنين.

وأضاف شعبان، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّنا من خلال مرصد الأزهر نعمل على مواجهة الأخبار الكاذبة والمتطرفة، كما نقدم التوعية للشباب لعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداولها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ولفت إلى أنّ تنظيم داهش الإرهابي يصدر 3 مجلات إلكترونية لاستقطاب الشباب من خلال الفتوى غير الصحيحة والمتطرفة، مضيفا: "نتابع الأخبار الكاذبة والفتاوى المتطرفة وتفنيدها وتحيلها، والرد عليها من خلال وحدة الفتوى بالأزهر التي تضم كبار علماء الدين، كما أنّ الأزهر يعمل على إدانة العمل الإرهابي بكل صوره، وهذا يعتبر أهم خطوات مواجهة الأفكار المتطرفة عندما تأتي الإدانة من الأزهر الشريف، الذي يعود لأكثر من 1000 عام".