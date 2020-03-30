فض سوق "المفرجية" في قنا

قال العميد خالد فوزي رئيس مركز ومدينة قوص، شمال قنا، إن حملة من مجلس المدينة تمكنت، اليوم، من فض سوق قرية المفرجية شمال مركز قوص، والذي يعد السوق الأكبر بالمركز، حيث يخدم أكثر من 20 ألف نسمة هم سكان قرى العيايشا والعقب والجمالية وشنهور .

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص قد شنت عدة حملات إغلقت فيها عدة أسواق بالمدينة وقرى المركز، وفضت عدة تجمعات للباعة الجائلين بالشوارع المحيطة بالأسواق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بغلق الأسواق بالمدن والقرى ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بقيروس " كورونا المستجد".