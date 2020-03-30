"الصحة العالمية" تشكر الأطباء المصريين: يبذلون كل الجهد لإنقاذ الأرواح

وجه الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسالة شكر للأطباء المصريين وباقي الأطقم الطبية ممن هم في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره داخل البلاد.

وقال "جبور" في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط "أود أن أوجِّهَ خالصَ شكري للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملينَ في المجال الصحي في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، إذ يبذلونَ قُصارى جهدِهِم لإنقاذِ الأرواحِ رغمَ التحدياتِ تحت قيادة حكيمة من قبل وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد".

وأضاف: "نحتاجُ إلى التزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات على حدٍّ سَواء لمكافحة هذه الجائحة وهذا يتطلبُ أعلى قدرٍ من التنسيق والتعاون، إن كان على مستوى الحكومة أو ما بين الشعبِ والدولة، فجميعُنا معنيونَ بالأمر، ولكلٍّ منا دورٌ يقومُ به، فيجب أن نتضامنَ جميعاً، وينبغي ألاَّ ندعَ الخوفَ يتغلبُ علينا في معركتنا مع هذا الفيروس، وأيضا يجب أن نتعلمَ من تجارب الدول التي انتشر بها المرض ونساعدُ في تقليلِ الانتشار المجتمعي".

وقال الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن مصر أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، ومنذ ذلك الحين، انهمكت وزارة الصحة والسكان في الاستجابة للوضع، بما يشمل استقصاء عدد من سلاسل انتقال العدوى في مدينتي أسوان والأقصر.

وأضاف "هوتين" خلال مؤتمر صحفي للمنظمة لعرض نتائج بعثة المنظمة في مصر، أن وزارة الصحة المصرية طلبت من المنظمة إجراء استعراض مستقل للوضع، وتقديم مقترحات لتحسين الاستجابة ، لافتاً إلى أنه وفي الفترة من 23 إلى 25 مارس الأسبوع الماضي، أنه ترأس فريقاً من خبراء المنظمة من العاملين في المجال ومع موظفي الصحة في مدينتي القاهرة والإسكندرية.