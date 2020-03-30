بعد خروج11مريضا اليوم.."عزل إسنا": شفاء 63 من 76 إصابة بـ"كورونا" في المستشفى

أعلن مستشفى إسنا التخصصي بالأقصر المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، اليوم، خروج وتعافي 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بينهم 10 مصريين وحالة وحيدة لأجنبي عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى أكدت تعافيهم.

وأوضحت المستشفى أن المصابين من بينهم سائح ألماني الجنسية ليرتفع عدد الذين تم خروجهم وتعافيهم إلى 63 من إجمالي 76 حالة مصابة دخلت المستشفى، بعد تماثلهم للشفاء، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وأشارت إلى أن هذه تعتبر الدفعة الرابعة السلبية التي تخرج من الحجر الصحي بإسنا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا، بنسبة شفاء بين المصابين بلغت أكثر من 78 %، مع عودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي .

وكشف مصدر بالمستشفى أن من ضمن الحالات التي خرجت اليوم دكتور بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وهو الدكتور وليد عبد الله، والذي يعمل أيضا كمدربا لحراس مرمى نادي المدينة المنورة بدوري الدرجة الثانية بالدوري الممتاز.

واستطاع "عبدالله" الخروج من المستشفى بعد أن ثبتت سلبية نتائج التحاليل إصابته بفيروس كورونا مرتين على مدار 48 ساعة، ليتوقف بعدها عن استخدام جهاز التنفس الاصطناعي مما يعني أنه أصبح بصحة جيدة ومستقرة ليغادر بعدها العزل عائدا لمنزله.

جدير بالذكر أن الدكتور سامح العشماوي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كان قد أصدر قرارًا بالأمس يقضي بتعيين الدكتورة إلهام محمد محمود، كبير أخصائيين واستشاري مكافحة العدوى، بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، للقيام بالعمل مديرًا لمستشفى إسنا التخصصي، والمخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، خلفًا للدكتور تامر حامد، حتى 30 يونيو المقبل.

وكان أول فريق طبي خاص بالعزل الصحي في هذه المستشفى، قد تم استبداله بفريق طبي جديد بدأ ممارسة مهام عمله أمس الأول.

وكانت وزارة الصحة قد شددت على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحي، وعلى التزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية وبتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.