"الوزير" يتابع نقل ركاب قطاري الأقصر وأسوان بأتوبيسات السوبر جيت

تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل، وصول ركاب قطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى القاهرة الساعة 7:40 مساء أمس السبت، بسبب أعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، كما تابع أيضا وصول ركاب قطار رقم 983 القادم من أسوان إلى القاهرة الساعة 11:30مساء السبت، نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة رمسيس بالقاهرة نظرا لوجود ركاب قاموا بالحجز المسبق قبل يوم قيام القطار خلال فترة الـ14 يوما التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمولا بها قبل صدور قرار حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي.

وجرى نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبر جيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية نظرا لوصول القطارين بعد سريان توقيت الحظر.