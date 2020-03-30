بعد إصابة مستشارته بكورونا.. هل يخضع نتنياهو للحجر الصحي؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عما إذا كان قرار دخول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع، أُتخذ أم لا، نتيجة إصابة إحدى مستشاريه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المقربين من رئيس الحكومة يعتقدون أنه سيدخل إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع بعد إصابة مستشارته ريفكا بالوخ، إلا أن الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تتخذ القرار النهائي بشأن ذلك، لكنه سيخضع اليوم لاختبار كورونا آخر.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه خلال الساعات المقبلة سيجري مختصون صحيون تحقيقا وبائيا حول أحد الموظفين المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبعد ذلك سيجرى تمرير إرشادات منظمة، ووفقًا للتقييم المبدئي لا يحتاج نتنياهو الدخول إلى حجر صحي لأنه لم يكن على اختلاط وثيق بالمريضة ولم يلتقِ بها، إضافة إلى ذلك فإنه لم يدخلا سويًا غرفة واحدة في آخر أسبوعين.

كان نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير اجتازوا اختبارات لتشخيص كورونا وكلها كانت سلبية، كما تخضع عائلة نتنياهو لفحص دوري كجزء من الاختبارات التي يجريها الموظفون الذين يتعاملون بشكل مباشرة مع نتنياهو.