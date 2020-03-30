نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مستشفيات بالخارجة

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مستشفيات مدينة الخارجة، وذلك للوقوف جاهزيتها ومدى تطبيقها لاشتراطات مكافحة العدوى في ظل تدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت نائب المحافظ، إنها تفقدت مستشفى الحميات، وتفقدت قسم التحاليل الطبية واطمئنت على وصول كابينة الأمان اللازمة لتشغيل جهاز "PCR" تحليل الأجسام المضادة بمبلغ 215 ألف جنيه، وذلك لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، لتوفير الوقت والجهد في تحليل العينات وربطها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، وسرعة ظهور النتائج الخاصة بحالات اشتباه الإصابة بمستشفيات المحافظة.

وأضافت أنها تفقدت مستشفى الخارجة العام، حيث تفقدت قسم العزل الصحي، مشيدة بالاحتياطات والتدابير المتخذة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، مؤكدة بأن المحافظة حتى الأن لم تسجل إصابة واحدة بجميع المراكز، كما تفقدت قسم الحضانات واطمئنت على وصول جهاز قياس الغازات في الدم البلغ تكلفته 140 ألف جنيه، واللازم للمرضى بأقسام الحضانات والعناية المركز وغسيل الكلى والحوادث.