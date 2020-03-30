الطرق والنقل بالإسماعيلية تواصل تنفيذ أعمال الصرف المغطى بشارع الدقهلية

أعلن المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الصرف المغطى بشارع الدقهلية بحي ثان، تمهيدا لإعادة رصف ورفع كفاءة الشارع بالكامل.

وأضاف الشيمي، أنه يجرى حاليا علاج وإصلاح الهبوط بشارع الثلاثين أمام مقهى شعيب، وكذا أصلاح الهبوط بطريق الثلاجات أمام نادى الفيروز.

وأشار مدير الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال تجهيز المرحلة الثانية بمشروع تطويرسوق الجمعة وصب الخرسانة، وذلك بناء على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن استكمال خطة رصف ورفع كفاءة جميع الطرق والشوارع والميادين.