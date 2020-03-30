المسؤول التنفيذي بـ"CIB" يعزل نفسه بالمنزل بعد وفاة أحد أقاربه بكورونا

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، أن حسين أباظة المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك، حجز نفسه اختياريًا في الحجر الصحي المنزلي تخوفا من إصابته بفيروس كورونا، بعد وفاة أحد أفراد عائلته المقربين تأثرًا بالفيروس المستجد.

وانخفض سعر سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 3.14%، قبل 30 دقيقة من إغلاق جلسة تداول، اليوم، مسجلا 59.1 جنيه، ليقود انخفاض مؤشر EGX30 بنسبة 2.45%، حيث يعد البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر.

وقال البنك، في بيان للبورصة اليوم، إن أباظة سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة من أجل التأكد من سلبية إصابته بالفيروس وفقا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكد البنك أن أباظة لم تظهر عليه أي أعراض تؤدي إلى الاشتباه بإصابته بالفيروس، ويستمر في مباشرة أعماله اليومية بصورة طبيعية من مقر إقامته، كما كان مخططا، خلال الأسبوعين الجاري والمقبل، وفقا لسياسة تناوب الإدارة العليا والعاملين التي يتبناها البنك لمكافحة انتشار الفيروس.