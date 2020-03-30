"الزملوط"يقرر تمديد العمل بمبادرتي تسهيل تقنين الأراضي حتى نهاية أبريل

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مد المهلة الزمنية لسداد رسوم وقيمة أراضي وضع اليد بالمحافظة، في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، حتى يوم 30 أبريل 2020.

وقال المحافظ، إن المحافظة طرحت مبادرتين للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من خلال منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضي وضع اليد من خلال مبادرتين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ودعمًا لمزارعي المحافظة، وتشجيعا للاستثمار الزراعي بها.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصي 18 ألف جنيه لأعلى سعر فدان على مستوى المحافظة، وبالنسبة للمبادرة الثانية لصغار المنتفعين، تتضمن خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25% للمساحات حتى 10 أفدنة وذلك في حالة سداد كامل المبلغ، كما تقرر مد فترة التقسيط المنتفعين من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات مع إضافة 7.%على قيمة القسط.

وكان محافظ الوادي الجديد، قد أعلن منذ 5 أشهر عن إطلاق مبادرتين لتخفيف العبء عن المزارعين، حيث إن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعي ليكون بحد أقصي 18 ألف جنيه علي مستوي المحافظة، وذلك بدلا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألف بمركز الداخلة، و22 ألف و400 جنيه بالفرافرة، وذلك للحالات الجادة التي ستتولى السداد قبل 1 \12\2019، كما أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، وتتضمن خصم 50 % من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 فدان، وخصم 25 % للمساحات حتي 10 أفدنة وذلك في حالة السداد قبل 1\11\2019.