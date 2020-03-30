في الإدارات التعليمية.. تسليم شرائح التابلت لمنع التكدس بالسنترالات

شهدت فروع وسنترالات المصرية للاتصالات زحاما شديدا، أمس، بسبب إقبال أولياء الأمور على الحصول على شريحة التابلت للصف الأول الثانوي؛ لتنسق الشركة مع وزارة التربية والتعليم لتوزيع هذه الشرائح من خلال الإدارات التعليمية، تفاديا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور؛ للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، إنها نسقت مع وزارة التربية والتعليم؛ لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من اليوم لطلاب الصف الأول الثانوي في الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة، حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، لـ" الوطن"، أن موظفي المبيعات سيتواجدون اعتبارًا من صباح اليوم في هذه الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي جرى اتخاذها؛ لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب وجود مسافة أمنة بين العملاء، والانتظار في أماكن جيدة التهوية.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، قبل أيام، منح عملاء الرقم المختصر فترة سماح لمدة شهر لسداد الاشتراك السنوي دون تطبيق أي غرامات تأخير، في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة في الفترة الأخيرة؛ لدعم جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتخفيف الأعباء عن عملائها، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها إتاحة كل وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني.