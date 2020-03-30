كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها "أونلاين": قررت أنشر الوعي

قالت الفنانة كندة علوش، إنها احتفلت بعيد ميلادها "أونلاين" لمنع وجود التجمعات بين أصدقائها بعضهم البعض: "طلعت اتكلمت مع الناس، وقررت يبقي معايا ضيوف أصحابي أونلاين لنشر الوعي".

وأضافت "علوش" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها استعانت بأصدقائها ما بين مدربة يوجا أو طبيبة تغذية: "كان معايا بردو صاحبتي من إيطاليا وكلمتنا عن تجربتهم بـ5 أسابيع من الحظر في المنازل"، موضحه أن تلك التجربة كانت مثمرة لما قدمته من نصائح لمتابعي ذلك البث: "نوع من أنواع التخفيف، وفيه توعية ومعلومات مفيده".

وأكدت أن هناك الكثيرون ممن طلبوا منها تكرار ذلك الأمر مرة أخرى لما استفادوا فيه من معلومات قيمة كان المواطنين في حاجة إليها.