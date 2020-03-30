أخبار البنوك.. مميزات استخدام المحافظ الإلكترونية وكيفية استخدامها

في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصدرت العديد من البنوك تطبيق المحافظ الإلكترونية للتسهيل على العملاء إنجاز معاملاتهم المالية والمصرفية من المنزل بسهولة وأمان، دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك تجنبًا للزحام.

وتستعرض "الوطن" مميزات استخدام المحافظ الإلكترونية وكيفية إصدارها على النحو التالي:

استخدامات المحافظ الإلكترونية

- تحويل الأموال لأي محفظة إلكترونية أخرى في مصر خلال دقائق معدودة.

- سداد المدفوعات باستخدام كود QR في المتاجر: كل ما عليك هو مسح كود QR لدى التاجر ومن ثم السداد.

- إيداع النقود في محفظتك الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي باستخدام رقم هاتفك المحمول.

- سحب النقود من محفظتك الإلكترونية (كاش) من خلال ماكينات الصراف الآلي باستخدام رقم هاتفك المحمول.

- الدفع من خلال استقبال طلب التحصيل حيث يقوم التاجر بإرسال طلب الدفع مباشرة للمشتري على المحفظة الإلكترونية.

- التسوق والشراء عبر الإنترنت: يمكن للعملاء القيام بعملية مسح كود QR والدفع مباشرة على صفحة السداد عبر مواقع الانترنت أو إدخال رقم الهاتف المحمول لتلقي "طلب الدفع" مع تفاصيل الدفع للمحفظة الإلكترونية لتأكيد عملية السداد.

كيفية إصدار محفظة إلكترونية

- الذهاب لأحد مقدمي الخدمة (من البنوك/شركات الاتصالات).

- تقديم رقمك القومي ورقم هاتفك المحمول (لمقدم الخدمة).

- سيتم تفعيل محفظتك الإلكترونية على الفور بمجرد تلقيك لرسالة نصية على هاتفك.