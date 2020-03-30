فيديو.. لحظة مغادرة متعافي من كورونا للحجر الصحي بمستشفى العجمي

بفرحة عارمة، مودعا الكمامة حاملاً حقيبته، ويحمل ابنته الصغيرة بين يديه، ودع المحامي محمد عبد الوهاب، عضو مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية، أطباء الحجر الصحي في الإسكندرية وذلك بعد صدور قرار خروجه من المستشفى هو وابنته لظهور نتائجهما سلبية ووشفائهما من فيروس كورونا.

وحرص أطباء مستشفى الحجر الصحي، علي توديع حافل للمحامي محمد عبد الوهاب حيث جعل طفلته تبلغه بالخبر وتم تجهيز حقيبته استعدادا للخروج.

وأكد المحامي أن أي كلمات لن تكفي ما قام به أطباء الحجر الصحي في الإسكندرية، مشيرا إلى أن المستشفي كانت مجهزة وعلى أعلى مستوى لاستقبال الحالات .

وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير المستشفى، أن عدد حالات التعافي وصل إلى 20 حالة وذلك بعد خروج 6 حالات اليوم من الحجر الصحي.