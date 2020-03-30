"الجلوس بمسافات".. وسط الإسكندرية تسلم شريحة التابلت لطلاب الثانوية

بدأت إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تسليم شرايح التابلت لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وذلك داخل مدرسة نبوية موسى الثانوية الجديدة لمنع أي تكدسات.

ووضعت الإدارة مسافة بين كل طالب وأخر، وذلك أثناء انتظار الدور لاستلام شريحة التابلت لطلاب الثانوية العامة، كما جرى وضع الأوراق المطلوبة لاستلام الشريحة، وذلك لحضورها مع الطالب أو ولي الأمر في حال استقباله الشريحة بدون حضور الطالب.

وقالت الدكتورة إيمان شرف مدير إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، إنه جرى تنظيم عملية التواجد داخل المدرسة من أجل استلام الشريحة، ومنع أي تكدس يسبب انتشار فيروس كورونا والتخفيف عن فروع شركات الاتصال والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.