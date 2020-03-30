"فوده" يصدر قرار بتعيين "عتلم" وكيلا لتعليم جنوب سيناء

أصدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، قرارًا بتعين عادل عبد الرحمن عتلم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، خلفًا لمصطفى الزغبي وكيل المديرية السابق عقب بلوغه سن المعاش.

ويعمل عادل عتلم بالتربية التعليم بمحافظة جنوب سيناء منذ 26 عامًا، تقلد خلالها عدة مناصب منها مدير مكتب وكيل مديرية التربية والتعليم، ثم مدير مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم.وحصل عادل عتلم على ليسانس أداب، قسم اجتماع، شعبة إعلام.وقدم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، التهنئة لوكيل المديرية الجديد.