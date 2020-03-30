خليك في البيت.. كيف تقدم إقرارك الضريبي إلكترونيا قبل 16 إبريل؟

ناشدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، حرصًا على سلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ضوء الإجرءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

وتقدم "الوطن"، فيما يلي خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

ـ الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب من هنا

ـ يملأ الممول الإقرار الضريبي الخاص بالشركة.

ـ عند نجاح التسجيل تصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني بالرقم السري.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قررت مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها حتى 16 أبريل المقبل، وذلك حرصاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.