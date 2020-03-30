كندا تبدأ فرض إجراءات صارمة على السفر الداخلي للحد من انتشار كورونا

بدأت السلطات الكندية، اليوم، في فرض إجراءات صارمة على السفر الداخلي، حيث لن يُسمح لأي كندي بالسفر وركوب أي طائرة محلية أو قطار إذا ظهرت عليه أعراض الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في محاولة للحد من انتشار هذه الجائحة العالمية.

وواصل المسؤولون الكنديون العمل على التواصل مع الدول الأخرى لإعادة الكنديين العالقين إلى وطنهم، وقرر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواصلة العمل من منزله، بالرغم من انتهاء فترة العزل الذاتي التي أعلنها منذ أسبوعين، ورغم تعافي زوجته صوفي من كورونا.

وقالت مديرة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام، إن اتجاهات العدوى هذا الأسبوع ستقدم رؤى رئيسية حول فعالية إجراءات العزل على مستوى كندا.

يذكر أنه جرى تسجيل 6320 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في كندا حتى صباح اليوم، مع انتشار الوباء في كل مقاطعة وإقليم، باستثناء مقاطعة "نونافوت الشمالية".