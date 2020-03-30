"دواءك هيوصلك".. مبادرة حزب الوفد لمساعدة كبار السن في أزمة كورونا

أطلق حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مبادرة "دواءك هيوصلك" لتوصيل الأدوية الشهرية لكبار السن والحالات المزمنة إلى المنازل بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي بالمحافظات.

وقال أحمد أبو الوفا رئيس لجنة شباب الحزب في بورسعيد، إن المبادرة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لمساعدة المواطنين في أزمة كورونا الراهنة، ومحاولة لتخفيف العبء عنهم.

وأكد "أبو الوفا" لـ"االوطن"، أنه جرى التواصل بين الحزب والقائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة لمساعدة المواطنين للبقاء في منزلهم حفاظا عليهم من المرض، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأوضح أن شباب الحزب وعددا من المتطوعين في المبادرة سيقوم بتوصيل العلاج الشهري المقرر صرفه للمواطنين على أن يظلوا في منازلهم حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالمرض.