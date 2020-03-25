بالفيديو.. الصحة تقدم 10 نصائح لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو توعوي يتضمن 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتقدم "الوطن" فيما يلي خطوات منع انتشار فيروس كورونا وفقا لما نشرت وزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

ـ ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.

ـ تجنب لمس الأنف، الفم، والعنين بأيدي غير نظيفة.

ـ تغطية الأنف بمنديل ورقي أثناء العطس أو السعال.

ـ تجنب التواجد بالأماكن المزدحمة.

ـ تجنب السلام بالأيدي، الأحضان، والتقبيل.

ـ ضرورة التزام المنزل عند الشعور بالحمى أو السعال.

ـ الاتصال بالخط الساخن، على رقم 105، 15335 عن الاصابة بضيق لتنفس، مصحوبا بالحمى أو السعال.

ـ تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه اصابتها.

ـ تناول الأطعمة المقوية للمناعة.

ـ للحصول على المزيد من المعلومات، أو الاستفسار حول فيروس كورونا المستجد يرجي الاتصال على الخطوط الساخن التابعة لوزارة الصحة فقط.